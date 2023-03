Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einstieg übers Fenster; Schneverdingen: Fahrzeugscheibe mit Stein eingeschlagen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.03.2023 Nr. 1

06.03 / Einstieg übers Fenster

Schneverdingen: In der Zeit zwischen Sonntag, 17.45 Uhr und Montag, 00.30 Uhr drangen Einbrecher, nachdem sie eine Tür nicht öffnen konnten, gewaltsam über ein Fenster in ein Haus am Schneiderweg ein. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

05.03 / Fahrzeugscheibe mit Stein eingeschlagen

Schneverdingen: In der Nacht zu Sonntag schlugen Unbekannte die Scheibe der Fahrertür eines Transporters ein, der am Fahrbahnrand im Heckenweg abgestellt war. Ob etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell