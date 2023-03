Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Baustromkasten entwendet, Einbruch in Wohnhaus, Fußgängerin verletzt, Geschwindigkeitsüberschreitung auf Autobahn

Heidekreis (ots)

01.03. / Baustromkasten entwendet

Walsrode: Am Dienstag zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr wurde von einer Baustelle in der Harmwiede ein orangefarbener Baustromkasten entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

01.03. / Einbruch in Wohnhaus

Schneverdingen: Unbekannte drangen in dem Zeitraum Dienstag, 18.00 Uhr bis Dienstag, 19.00 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus im Schusterweg ein. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Hinweise zum Geschehen bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

01.03. / Fußgängerin verletzt

Walsrode: Zu einen Verkehrsunfall kam es am 01.03.2023 gegen 12.00 Uhr in der Langen Straße. Eine 74-jährige Fahrzeugführerin übersah beim Einbiegen die bevorrechtigte 85-jährige Fußgängerin. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Fußgängerin leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

01.03. / Geschwindigkeitsüberschreitung auf Autobahn

Burgwedel: Beamte der Polizeiinspektion Heidekreis stoppten am 01.03.2023 gegen 21.14 Uhr einen 26-jährigen Fahrzeugführer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten waren auf der Autobahn 7 in Richtung Hannover in ihrem Messfahrzeug unterwegs als ihnen der PKW auffiel. Mehrere Messungen ergaben eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 101 km/h. Dem jungen Mann drohen neben einem ordentlichen Bußgeld drei Monate Fahrverbot und drei Punkte in Flensburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell