Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Palettenweise Solar-Kabel entwendet - Polizei sucht Zeugen; Soltau: Einbruch in Gaststätte; Schneverdingen: Einbrecher ohne Beute; Walsrode: Motorroller von Grundstück gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.02.2023 Nr. 1

27.02 / Palettenweise Solar-Kabel entwendet - Polizei sucht Zeugen

Hodenhagen: In der Zeit zwischen Samstag, 20.00 Uhr und Montag, 08.00 Uhr durchtrennten Unbekannte die äußere Umzäunung eines Geländes an der Wilhelm-Focke-Straße, begaben sich in eine dort im Bau befindliche Logistikhalle und entwendeten 33 Paletten Solar-Kabel. Die Paletten wurden mittels Hubwagen zu einem Fahrzeug transportiert und verladen. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Hodenhagen unter 05164/802550 in Verbindung zu setzen.

27.02 / Einbruch in Gaststätte

Soltau: Unbekannte drangen in der Nacht zu Montag gewaltsam in eine Gaststätte an der Wilhelmstraße ein und entwendeten aus dem Kassenbereich Bargeld, ein Mobiltelefon und mehrere leere Geldbörsen. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

27.02 / Einbrecher ohne Beute

Schneverdingen: Durch ein Kellerfenster stiegen in der Nacht zu Montag Unbekannte in ein Haus an der Feldstraße ein, betraten es und verließen es - offenbar ohne Stehlgut - über die Terrassentür. Schränke und Schubladen wurden nicht durchsucht. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

26.02 / Motorroller von Grundstück gestohlen

Walsrode: In der Zeit zwischen Freitag, 15.00 Uhr und Sonntag, 13.00 Uhr entwendeten Unbekannte von einem Grundstück an der Hans-Böckler-Straße einen Motorroller der Marke Explorer im Wert von rund 1.500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

27.02 / Aufhebeln einer Autotür misslingt

Soltau: Am Montag, zwischen 15.00 und 17.00 Uhr hebelten Unbekannte an der Fahrertür eines schwarzen Opel Corsa, der am Reitschulweg abgestellt war. Es gelang nicht, die Tür zu öffnen. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

27.02 / 69jährige Frau von Trickdiebin überfallen

Schwarmstedt: Die Polizei sucht Zeugen zu einem räuberischen Diebstahl, der sich am Montag, gegen 13.15 Uhr auf der Celler Straße, Ortausgang in Richtung Buchholz ereignete: Eine 69jährige Schwarmstedterin mit Rollator wurde von einer unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt. Plötzlich griff die Frau nach der Hand des Opfers, steckte ihr einen Ring auf und drückte ihr einen zweiten Ring in die andere Hand. Gleichzeitig zog sie dem Opfer dessen Goldring vom Finger und schubste sie weg. Anschließend griff die Unbekannte in die Jackentasche des Opfers, die leer war und flüchtete als Beifahrerin in einem kleinen weißen Pkw in Richtung Autobahn. Am Steuer des Fahrzeugs saß ein Mann. Beschreibung der Täterin: weiblich, etwa 30 Jahre alt, circa 165 cm groß, kräftig, südeuropäische Erscheinung, sprach hochdeutsch, war schwarz gekleidet und trug schwarzes Kopftuch. Beschreibung des Fahrers: männlich, schmales Gesicht, dunkelblondes Haar, südeuropäische Erscheinung. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

27.02 / Betrunken am Steuer

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Montagvormittag, gegen 10.20 Uhr einen Autofahrer auf der Soldiner Straße. Der Soltauer führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,16 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

