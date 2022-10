Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kleinkraftrad ausgebrannt/Wände von Stenner Gymnasium beschmiert

Iserlohn (ots)

Ein Zeuge fand am Dienstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, in der Straße Im Elsensiepen am Griesenbrauck ein ausgebranntes Kleinkraftrad auf. Wie das Fahrzeug dorthin gelangte und wer es in Brand steckte, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen. (schl)

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschmierten Unbekannte zwei Außenwände des Schulgebäudes des Stenner Gymnasiums mit schwarzer Farbe. Bislang liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell