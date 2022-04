Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag 19.00 Uhr und Freitag 05.50 Uhr brachen noch unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen ein. Die Unbekannten schlugen ein Fenster ein und gelangten so in den Bürotrakt der Firma. Im Innern durchwühlten sie nahezu sämtliche Büromöbel. Ob ihnen hierbei Diebesgut in die Hände fiel, steht derzeit noch nicht fest. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werde. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

