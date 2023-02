Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen - schwerer Verkehrsunfall Soltau - LKW gegen Spielhalle gefahren L163 - tödlicher Verkehrsunfall

PI Heidekreis (ots)

Schneverdingen - schwerer Verkehrsunfall

Am Freitag (24.02) kam es in Schneverdingen in den frühen Nachmittagsstunden auf dem Gustav-Bosselmann-Ring zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei einem Abbiegevorgang in Höhe der Landstraße 171 übersah der 54-jährige Fahrzeugführer eines Transporters den entgegenkommenden PKW. Durch die Kollision wurde sowohl der Unfallverursacher als auch der 51-jährige Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKW schwer verletzt.

Walsrode - Einbruch in die Schule

In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelten bislang unbekannte Täter eine Tür im rückwärtigen Bereich der BBS in Walsrode auf. Anschließend gelangen die Täter durch das Einschlagen einer Scheibe in weitere Räumlichkeiten der Schule. Mehrere Türen wurden gewaltsam geöffnet und diverse Schränke durchsucht.

Soltau - Einbruch in ein Einfamilienhaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten bislang unbekannte Einbrecher das Küchenfenster eines derzeit unbewohnten Hauses in Soltau aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, verschafften sich die Einbrecher den Zugang zum Haus durch den Wintergarten. Nach der Tat konnten die Einbrecher das Objekt unerkannt verlassen.

Schneverdingen - Einfamilienhaus aufgebrochen

Im Tatzeitraum zwischen 23.02.2023 und 25.02.2023 schob die bislang unbekannte Täterschaft eine Jalousie im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses in Schneverdingen hoch, schlug anschließend ein Fenster ein und verschaffte sich so Zugang zum Objekt. Im Innenbereich wurden sämtliche Schränke durchsucht. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

Bispingen - mit 1,57 Promille unterwegs

Während einer Verkehrskontrolle am Samstagabend in Bispingen stellten Polizeibeamte fest, dass der 25-jährige Fahrzeugführer sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol geführt hat. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Soltau - LKW gegen Spielhalle gefahren

Am Sonntagmorgen fuhr ein alkoholisierter 40-jähriger LKW-Fahrer auf dem Parkplatz des Autohofes Soltau Ost mit seinem Sattelzug gegen die dortige Spielhalle. An der Fassade entstand erheblicher Sachschaden. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,55 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen sowie eine Sicherheitsleitung erhoben.

Tödlicher Verkehrsunfall - L163

Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein schwarzer Opel die L163 aus Düshorn in Richtung Bad Fallingbostel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. Die 21-jährige Fahrzeugführende aus Walsrode verstarb noch an der Unfallstelle.

