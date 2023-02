Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Mann am Bahnhof verprügelt - Polizei sucht Beteiligte und Zeugen; Heidekreis: Die Polizei im Heidekreis warnt vor abgeänderter Betrugsmethode

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.02.2023 Nr. 1

21.02 / Mann am Bahnhof verprügelt - Polizei sucht Beteiligte und Zeugen

Bad Fallingbostel: Die Polizei sucht Beteiligte und Zeugen zu einer Auseinandersetzung, die sich am Dienstagabend, gegen 20.00 Uhr am Bahnhof in Bad Fallingbostel zugetragen haben soll. Ein Zeuge teilte mit, dass ein älterer Mann auf einen jüngeren Mann etwa zwei bis drei Minuten eingeschlagen und -getreten habe. Das Opfer sei etwa 16 bis 18 Jahre alt und in Begleitung einer weiteren männlichen Person gewesen, die allerdings nicht eingeschritten sei. Beide seien in Richtung Stadt davongegangen. Der Täter wird auf etwa 40 Jahre geschätzt und soll in Begleitung einer Frau gewesen sein. Aufgrund der Sprache vermutete der Zeuge, dass das Paar aus Osteuropa stammt. Beide sollen den Zug in Richtung Hannover bestiegen haben. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

20.02 / Die Polizei im Heidekreis warnt vor abgeänderter Betrugsmethode

Heidekreis: Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich im Messenger WhatsApp als Sohn oder Tochter ausgeben und vortäuschen, dass sie ihr Handy oder beispielsweise die OnlinebankingApp darauf nicht nutzen können und deshalb die Eltern bitten müssen, Überweisungen zu übernehmen. Die Vorgehensweise ist bekannt und es wurde bereits mehrmals davor gewarnt. Neu in diesem Zusammenhang ist, dass die Betrüger den Erstkontakt nun auch über eine SMS nutzen. Von dort wird man über einen Link zu WhatsApp geleitet. Die Polizei rät in diesen Fällen, sich davon zu überzeugen, dass alles seine Richtigkeit hat, indem man Sohn oder Tochter einfach unter der bekannten alten Telefonnummer anruft. In allen anderen Fällen sollte der Kontakt beendet werden.

23.02 / Einbrüche und Sachbeschädigungen

Benefeld: In der Nacht zu Donnerstag beschädigten Unbekannte gleich drei Objekte in Benefeld oder drangen in sie ein. Am Bayersfeld durchtrennten sie das Vorhängeschloss einer Lagerhalle, gelangten in das Objekt und öffneten gewaltsam eine weitere Tür. An der Poststraße gelang ihnen auf unbekannte Weise das Öffnen eines Garagentores. Ob die Garage betreten wurde ist nicht bekannt. An der Ita Wegmann Schule warfen sie an einer - an der Rückseite gelegenen - Halle eine Scheibe ein. Das Gebäude wurde nicht betreten. In die Waldorfschule drangen sie mittels Einschlagens eines Fensters ein, brachen mehrere Türen im Gebäudeinneren auf, verwüsteten Räume und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Zum Stehlgut aus den fraglichen Objekten können noch keine umfassenden Angaben gemacht werden. Hinweise auf die Täter oder zum Geschehen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

23.02 / Maserati gestohlen

Soltau: In der Nacht zu Donnerstag, gegen 03.53 Uhr entwendeten Unbekannte von einem Grundstück am Reitschulweg einen braun-schwarzen SUV der Marke Maserati Levante. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 50.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

23.02 / Fahrzeug gegen Baum - ein Schwerverletzter

Soltau: Ein 57jähriger Autofahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 17.00 Uhr auf der K 1, zwischen Heber und Soltau, schwer verletzt. Der Soltauer befuhr die K1 in Richtung Soltau, überholte eine Mofafahrerin und kam beim Einscheren aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich mehrmals. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weil es Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum gab, ließen Polizeibeamte eine Blutprobe entnehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell