Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.02.2023 Nr. 1

22.02 / Einbruch misslingt

Soltau: Unbekannte versuchten in der Nacht zu Mittwoch durch Hebeln an Tür und Fenster in ein Geschäft an der Marktstraße zu gelangen. Es blieb beim Versuch - Der Einstieg gelang nicht. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

21.02 / VW T6 Caravelle gestohlen

Soltau: In der Nacht zu Dienstag entwendeten Unbekannte einen grauen VW T6 Caravelle, der am Straßenrand der Weinligstraße, in Höhe Hausnummer 30 geparkt war. Das mit Hecktüren ausgestattete Fahrzeug war mit diversen Maschinen für den Trockenbau beladen. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

21.02 / Unfall: Fahrzeug überschlägt sich

Munster: Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine 21jährige Autofahrerin am Dienstag, gegen 18.55 Uhr auf der K49, Munster in Richtung B209 von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die leichtverletzte Heranwachsende aus Munster wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

21.02 / Taschendiebe in Discountern unterwegs

Walsrode / Schneverdingen: Taschendiebe schlugen am Dienstag sowohl in Walsrode als auch in Schneverdingen zu und richteten einen Schaden von rund 900 Euro an. In Walsrode waren sie vormittags in der Aldi-Filiale an der Sudetenstraße und mittags an der Von-Stoltzenberg-Straße aktiv. Einer 84jährigen und einer 64jährigen wurden auf unbekannte Weise die Portmonees entwendet. In der Mittagszeit, zwischen 12.00 und 12.15 Uhr stahlen sie einer 65jährigen Schneverdingerin in der Aldi-Filiale an der Marktstraße unbemerkt ihre Geldbörse aus einer am Körper getragenen Umhängetasche. Hinweise zu den Taten nehmen die Dienststellen in Walsrode und Schneverdingen unter 05161/984480 und 05193/982500 entgegen.

