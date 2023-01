LPI-SHL: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Suhl (ots) - In der Nacht zu Dienstag (17.01.2023) gegen 02:00 Uhr informierte ein aufmerksamer Bürger die Polizei über zwei Täter, die die Scheiben eines in der Linsenhofer Straße in Suhl geparkten Autos einschlugen und anschließend fußläufig in Richtung Stadtzentrum flüchteten . Sofort kamen mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatz und konnten zwei Männer im Alter von 22 Jahren auf ihrem Fluchtweg feststellen. ...

