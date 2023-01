POL-SE: Tangstedt (Kreis Pinneberg) - Einbruch in Wohnhaus

PD Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag (15.01.2023) ist es in Pinneberg zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos gekommen. Um 20:26 Uhr stellte ein Anwohner in der Ulmenallee fest, dass an seinem abgestellten Fahrzeug die rechte Fahrzeugseite zerkratzt war. Den Wagen hatte der Geschädigte erst kurz zuvor in Höhe der Hausnummer 19 abgestellt. Der Sachschaden an ...

