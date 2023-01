Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpressebericht der PI Neuwied für den Berichtszeitraum 06.-08.01.2023

Neuwied (ots)

Fahrer unter Drogeneinfluss steuert verkehrsunsicheren E-Sccooter Am Freitagmittag, gegen 13:30 Uhr, wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Neuwied im Rahmen der Streifenfahrt ein E-Scooter auf der Neuwieder Straße in Neuwied festgestellt, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestätigte sich der Verdacht des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Darüber hinaus befand sich der E-Scooter in einem zweifelhaften technischen Zustand, da die Bremsvorrichtung defekt war. Zudem wurden bei dem Fahrzeugführer drogentypische Konsumzeichen festgestellt. Auf Vorhalt gestand der bereits einschlägig in Erscheinung getretene Fahrer den engfristigen Konsum von Cannabis ein. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt unterbunden.

Alkoholisiert im Straßenverkehr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Rahmen von Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Neuwied 2 alkoholisierte Fahrzeugführer festgestellt. Bei einem E-Scooter-Fahrer erbrachte ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,05 Promille und bei einem kurz darauf kontrollierten PKW-Fahrer 1,93 Promille. Der PKW-Fahrer war infolge seiner unsicheren Fahrweise angehalten worden. Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Beiden Fahrern droht der Entzug der Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstagvormittag, gegen 10:14 Uhr, ereignete sich in der Gladbacher Straße in Neuwied ein Verkehrsunfall, bei der sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein Fahrradfahrer befuhr die Gladbacher Straße in Richtung Neuwied-Gladbach. An der Einmündung zur Straße Im Stausee fuhr ein PKW in den Einmündungsbereich ein, ohne die Vorfahrt des bevorrechtigten Fahrradfahrers zu beachten, konnte jedoch vor einem Zusammenstoß eine Notbremsung einleiten. Beim Versuch dem herannahenden PKW auszuweichen, stürzte der Fahrradfahrer. Hierbei blieb er unverletzt, nicht zuletzt dank des Schutzhelms, der beim Aufprall auf die Fahrbahn zerbrach. Ohne den Schutzhelm hätte der Fahrradfahrer voraussichtlich erhebliche Kopfverletzungen davongetragen. Nach dem Vorfall ereignete sich ein Wortgefecht zwischen den Unfallbeteiligten, in dessen Folge der PKW-Fahrer die Unfallstelle verließ, ohne die erforderlichen Angaben zu machen. Zeugenhinweise werden durch die Polizeiinspektion Neuwied (Tel.02631-8780) erbeten.

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht infolge Ablenkung im Straßenverkehr Am Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr, wurde ein PKW-Fahrer im Hilgenpfad in Neuwied von einem entgegenkommenden PKW zu einem Ausweichmanöver auf den Gehweg gezwungen. Der Fahrer eines Mercedes-Benz aus dem Zulassungsbereich der Hansestadt Hamburg war während der Fahrt augenscheinlich mit seinem Handy beschäftigt und geriet hierbei infolge von Ablenkung in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende PKW-Fahrer wich auf den Gehweg aus, wobei beim Überfahren des hohen Bordsteins sein rechter Vorderreifen platzte. Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Ob er das Ausweichmanöver mitbekommen hat, ist auf Grund der Ablenkung ungewiss. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Handydiebstahl

Am Samstagnachmittag, gegen 15:20 Uhr wurde in einem Mobilfunkgeschäft in der Marktstraße in Neuwied mehrere ausgestellte Mobilfunkgeräte aus der Warenauslage entwendet. Während ein jugendlicher bzw. heranwachsender Täter die Verkäuferin unter Vorspiegelung einer Kaufabsicht ablenkte, entnahm er der Warenauslage 3 Mobiltelefone im Gesamtwert von ca. 2400,- Euro. Ein weiterer Täter hielt ihm die Ladentür auf, durch die beide Täter in Richtung Hermannstraße fußläufig flüchten konnten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mussten ergebnislos abgebrochen werden. Zeugenhinweise werden durch die Polizeiinspektion Neuwied (Tel.02631-8780) entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell