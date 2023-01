Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizei Betzdorf vom 08.01.2023

1. Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Unfallort: 57520 Rosenheim, Betzdorfer Straße Unfallzeit: 07.01.2023, 06:03 Uhr Hergang: Eine Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer endete für den Radfahrer im Krankenhaus, nachdem ihm der Pkw Fahrer an der Örtlichkeit die Vorfahrt genommen hatte. Zusätzlich entstand Sachschaden. Der Radfahrer klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Schulter- Rückenbereich und an der Hand, was eine Aufnahme im Krankenhaus nach sich zog.

2. Sachbeschädigung

Tatort: 57518 Betzdorf, Wilhelmstraße 12 Tatzeit: 06.01.2023, 18:00 Uhr bis 07.01.2023, 08:00 Uhr Hergang: Durch bisher unbekannte Täter wurde wurde die Scheibe der Eingangstüre an dem Objekt beschädigt. Hinweise Bitte an die Polizei in Betzdorf

3. Verkehrsunfall ohne Verletzte

Unfallort: 57555 Brachbach, Karl-Dressler-Straße Unfallzeit: 07.01.2023, 14:45 Uhr Hergang: Unachtsamkeit beim Rückwärtsfahren war die Unfallursache als ein Transporter rückwärts gegen den hinter ihm befindlichen Pkw stieß. Bei der Unfallaufnahme konnte dann noch festgestellt werden, dass an dem Transporter ein Reifen vollkommen abgefahren war. Somit kommt auf den Fahrer ein weiteres Bußgeldverfahren zu.

4. Sachbeschädigung

Tatort: 57518 Betzdorf, Siegstraße 29 Tatzeit: 06.01.2023 13:30 Uhr bis 07.01.2023, 17:00 Uhr Hergang: Durch bisher unbekannte Steinewerfer wurden Fensterscheiben und Fensterrahmen am Job Center in Betzdorf beschädigt. Vermutlich könnte es sich um die gleichen Täter wie bei der Sachbeschädigung in der Wilhelmstraße handeln. (siehe oben).

Hinweise bitte an die Polizei in Betzdorf

