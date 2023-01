Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nach Körperverletzungsdelikt Widerstand geleistet

St. Katharinen (ots)

Am Samstagabend wurde eine Streife der Polizeiinspektion Linz durch den Sicherheitsdienst zur Karnevalsveranstaltung Hüh Ball in St. Katharinen gerufen. Ein 42-jähriger Besucher der Veranstaltung hatte eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes zuvor geschlagen und beleidigt. Als Mann den alkoholisierten Mann dann vor die Tür gesetzt hatte, pöbelte er dort weiter. Nach Eintreffen der Streife legte der Mann weiterhin ein renitentes Verhalten an den Tag und beleidigte auch die Beamten. Als er dann begann an dem Türgriff des Streifenwagens herumzureißen, erfolgte die Ingewahrsamnahme des Mannes bei der er Widerstand leistete. Mit der Hilfe einer privat vor Ort befindlichen Polizistin konnte der Mann letztlich gefesselt werden und zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Gewahrsam der Polizei Linz zugeführt werden. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

