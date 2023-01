Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Sachbeschädigungen an mehreren geparkten Autos, Zeugen gesucht

PD Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (15.01.2023) ist es in Pinneberg zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos gekommen.

Um 20:26 Uhr stellte ein Anwohner in der Ulmenallee fest, dass an seinem abgestellten Fahrzeug die rechte Fahrzeugseite zerkratzt war. Den Wagen hatte der Geschädigte erst kurz zuvor in Höhe der Hausnummer 19 abgestellt.

Der Sachschaden an dem Mercedes wir auf ca. 1.500,- EUR geschätzt.

Bei der Anzeigenaufnahme stellten die hinzugerufenen Beamten fest, dass im Nahbereich (Ulmenalle, Berliner Straße) sieben weitere Autos zerkratzt waren.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Angaben dazu machen können.

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Pinneberg unter Tel. 04101 - 2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell