Bad Segeberg (ots) - Einsatzkräfte des Polizeireviers Kaltenkirchen haben am gestrigen Dienstagnachmittag, den 17.01.2023, eine Geschwindigkeitsmessung in der Straße "An der Krückau" in Kaltenkirchen durchgeführt. Hier handelt es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich, umgangssprachlich "Spielstraße" genannt, in dem nur in "Schrittgeschwindigkeit" gefahren ...

