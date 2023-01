POL-SE: Kaltenkirchen - Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Bad Segeberg (ots) - Am Montagabend, den 16.01.2023, ist es in der Hetlinger Straße in Holm zum Einbruchsversuch in eine Apotheke gekommen. Kurz nach 22:00 Uhr drang ein Unbekannter gewaltsam in die Räume ein, verließ diese aber nach wenigen Minuten ohne Beute. Eine Videokamera zeichnete eine Person bekleidet mit weißer Jacke von "The North Face" und einer Jeans auf. Die Fahndung nach dem Unbekannten mit mehreren ...

