POL-SE: A 23 - Verkehrsunfälle auf der A 23 - Abschlussmeldung

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Montag, den 16.01.2023, stellten Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers drei unzulässige Ablagerungen von Altreifen und Kfz-Schrott fest. Sowohl in der Segeberger Straße zwischen Sarau und der Eutiner Straße als auch zwischen Berlin und Gnissau an der Landesstraße 69 stellten die Einsatzkräfte drei Ablagerungen mit drei bis fünf Altreifen sowie zwei blaue Müllsäcke mit ...

mehr