POL-SE: A 23 - Folgemeldung zu Unfällen auf der A 23 - Korrekturmeldung

Bad Segeberg (ots) - Am Montagabend (16.01.2023) ist es in der Segeberger Chaussee in Norderstedt, Ecke Glashütter Kirchenweg, zu einem Raub in einer Tankstelle gekommen. Der Täter entkam unerkannt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen betrat der Täter um 23:47 Uhr den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Der Unbekannte floh anschließend mit dem aus der Kasse ...

