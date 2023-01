POL-SE: Norderstedt - Raub auf Tankstelle

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Montagvormittag, den 16.01.2023, ist es in der Ulzburger Straße in Norderstedt im Bereich zwischen Zwickmöhlen und Flensburger Hagen zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der/die Täter drangen zwischen 09:30 und 12:00 Uhr in das Wohnhaus ein, durchsuchten die Räume und stahlen unter anderem Bargeld und ein Notebook. Eine ...

mehr