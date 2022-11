Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Pkw-Komplettentwendung 2. Munster, Fahren unter Einfluss 3. Munster, Vers. Einbruch in Einfamilienhaus 4. Munster, Unfallflucht 5. Munster, Betrunken zur Disco

PI Heidekreis (ots)

1. Soltau:

Durch unbekannte Täter wurde am Freitagnachmittag in der Zeit zwischen 15-17 Uhr ein neuwertiger VW Bus, Modell California Beach, in grau im Mühlenweg vom dortigen Parkplatz der Soltau Therme entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Soltau unter der Telefonnummer 05191-93800 entgegen.

2. Munster:

Polizeibeamte aus Soltau kontrollierten am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr einen 36jährigen Fahrzeugführer aus Hamburg auf der Soltauer Straße in Munster. Ein freiwilliger Drogentest vor Ort reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine. Zudem wurden geringe Mengen Betäubungsmittel im Fahrzeug gefunden. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

3. Munster:

In der Zeit von Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Freitag, 14:00 Uhr, kam es in der Graf-Spee-Straße zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hier wurde versucht, eine Tür gewaltsam Tür zu öffnen, was den Tätern jedoch nicht gelang. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen in dem Wohngebiet gemacht haben, sich bei der Polizei Munster unter 05192-9600 zu melden

4. Munster:

In der Zeit von Donnerstag, 20:00 Uhr, bis Freitag, 10:30 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht im Einmündungsbereich "Am Sandkrug" / Elchweg. Aus bislang unbekannten Gründen kam dort ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Grundstückszaun im Elchweg. Der Stabmattenzaun wurde hierbei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem unfallverursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192-9600 in Verbindung zu setzen.

5. Munster:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz vor 01:00 Uhr, wurden in der Soltauer Straße zwei Fahrzeuge durch die Polizei kontrolliert. Bei den Fahrzeuginsassen handelte es sich um Freundinnen, die gemeinsam auf dem Weg von Faßberg zur Diskothek K2 unterwegs waren. Bei der einen Fahrerin ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 1,37 Promille. Der 30-jährigen Fahrzeugführerin aus Faßberg wurde eine Blutprobe entnommen und sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell