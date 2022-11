Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Falscher Handwerker an Haustür; Frielingen: Einbruch in Lagerhalle; Soltau: Mit Drogen und ohne Führerschein; Bad Fallingbostel: Die Polizei fragt: Wessen Kinderfahrrad ist das? (Foto anbei)

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.11.2022 Nr. 1

24.11 / Falscher Handwerker an Haustür

Walsrode: Am Donnerstagmittag wurde eine 82jährige Walsroderin in einem Mehrfamilienhaus an der Posener Straße Opfer eines falschen Handwerkers. Der Unbekannte gab sich als Heizungstechniker aus, gelangte so in die Wohnung des Opfers, lenkte es ab und entwendete 170 Euro. Täterbeschreibung: männlich, geschätzte 55 Jahre alt, etwa 185 cm groß, circa 120 kg schwer, dick, rundlich, kurzes mittelblondes Haar, sprach Hochdeutsch, trug bunt gemustertes Hemd, Anzugjacke und -hose sowie schwarze Halbschuhe. Hinweise zu Täter und Tat nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

24.11 / Einbruch in Lagerhalle

Frielingen: In dem Zeitraum von Montag bis Donnerstag hebelten Unbekannte eine Metalltür einer Lagerhalle in Frielingen auf und entwendeten einen Industriestaubsauger. Der Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

24.11 / Mit Drogen und ohne Führerschein

Soltau: Im Rahmen einer Kontrolle auf dem Heideweg ließen Polizeibeamte eine 39jähre Autofahrerin einen Drogentest durchführen. Der Test reagiert positiv auf THC. Darüber hinaus fanden sie zwei Behältnisse mit Anhaftungen einer weißen Substanz und stellten sie sicher. Außerdem war die Frau nicht im Besitz erforderlichen Fahrerlaubnis. Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

25.11 / Die Polizei fragt: Wessen Kinderfahrrad ist das? (Foto anbei)

Bad Fallingbostel: Die Polizei sucht den Eigentümer eines Fahrrads, das am 09. Mai 2022 am Bahnhof in Bad Fallingbostel entwendet wurde. Es handelt sich dabei um ein 3-Gang-Kinder-/Mädchen-Fahrrad in der Farbe rosa/lila der Marke BBF mit Gepäckträger. Bisher konnte es keiner Person zugeordnet werden. Hinweise auf den Eigentümer nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

