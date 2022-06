POL-SO: Zeugen gesucht- Einbruch in einen Kindergarten

Werl (ots) - Unbekannte brachen am Mittwoch, 8. Juni, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 21 Uhr, in eine Wohnung an der Büdericher Straße ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02922 91000 entgegen.(jb) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: ...

