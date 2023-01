POL-SE: Ellerbek - Dodge Ram entwendet - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am Montagmorgen (16.01.2023) ist es auf dem Parkplatz von Famila in der Flensburger Straße in Pinneberg zu einem Parkunfall gekommen. Zwischen 08:25 und 08:49 Uhr wurde ein dunkelgrauer Ford Fiesta an der Fahrertür beschädigt. Das Polizeirevier Pinneberg sucht mögliche Zeugen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Bad Segeberg - Pressestelle - ...

mehr