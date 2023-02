Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Essel: Katalysator ausgebaut; Soltau: Einbruch in Praxis; Buchholz/A.: Spielautomat leergeräumt; Soltau: Test positiv

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.02.2023 Nr. 1

22.02 / Katalysator ausgebaut

Essel: Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Dienstag, 18.00 Uhr und Mittwoch, 10.50 Uhr den Katalysator eines Pkw der Marke BMW, der am Fahrbahnrand des Schlehenwegs in Höhe der Hausnummer 16 abgestellt war. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

22.02 / Einbruch in Praxis

Soltau: In der Nacht zu Mittwoch hebelten Unbekannte ein Fenster einer Praxis an der Feldstraße auf, gelangten in das Objekt, öffneten gewaltsam eine Zwischentür, durchsuchten Schränke und entwendeten unter anderem Münzgeld. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

21.02 / Spielautomat leergeräumt

Buchholz/A.: In der Nacht zu Dienstag begaben sich Unbekannte in den Autohof an der Straße "An der Autobahn", öffneten gewaltsam einen Spielautomaten und entnahmen das Bargeld. Bei einem weiteren Automaten blieb die Tat im Versuchsstadium stecken. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

22.02 / Test positiv

Soltau: Am Mittwoch, gegen 23.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 23jährigen Autofahrer auf der Lüneburger Straße. Der junge Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf THC reagierte. Es wurde eine Blutprobe veranlasst und ein Verfahren eingeleitet.

