Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Buchholz/A.

A7: Schwerer Verkehrsunfall auf der A7 bei Buchholz/A.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.02.2023 Nr. 1

24.02 / Schwerer Verkehrsunfall auf der A7 bei Buchholz/A.

Buchholz/A. / A7: Am Freitagabend, gegen 21.57 Uhr kam es auf der A7, Richtungsfahrbahn Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Berkhof und Schwarmstedt, Gemarkung Buchhol/A. zu einem Verkehrsunfall mit schweren Folgen. Ein Begleitfahrzeug eines Schwertransports verließ rückwärtsfahrend den Parkplatz Südhorn, um die Abfahrt des dort wartenden Schwertransports abzusichern. Nachdem das Begleitfahrzeug den Seitenstreifen erreichte, fuhr der 50jährige Fahrer auf dem rechten von drei Fahrstreifen an. Ein 26jähriger Autofahrer aus Hamburg befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Hyundai den mittleren, ein 28jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Harburg mit seinem BMW den linken Fahrstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache wechselte der Fahrer des Hyundai vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen, kollidierte mit dem Heck des langsam fahrenden Begleitfahrzeugs, schleuderte von dort auf den linken Fahrstreifen, wo es zum Zusammenstoß mit dem dort fahrenden BMW kam. Beide Fahrzeuge kamen im Bereich der Mittelschutzplanke zum Stehen und fingen umgehend Feuer. Der 28jähriger BMW-Fahrer konnte sich eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien. Dem 26jährigen Hamburger gelang der Ausstieg aus seinem Fahrzeug nicht. Er konnte nach Ablöschen der zum Zeitpunkt des Eintreffens der Rettungskräfte in Vollbrand stehende Fahrzeuge nur noch leblos geborgen werden. Der schwerverletzte 28-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Begleitfahrzeugs blieb unverletzt. Die Autobahn in Richtung Hamburg musste über Stunden zwecks Bergung und Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Freigabe erfolgte gegen 04.30 Uhr. Der Überholfahrstreifen in Gegenrichtung wurde ebenfalls gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell