POL-HK: Soltau: Geldkassette gestohlen

PI Heidekreis (ots) - Schneverdingen - schwerer Verkehrsunfall Am Freitag (24.02) kam es in Schneverdingen in den frühen Nachmittagsstunden auf dem Gustav-Bosselmann-Ring zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei einem Abbiegevorgang in Höhe der Landstraße 171 übersah der 54-jährige Fahrzeugführer eines ...

