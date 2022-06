Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Neues Motorrad gestohlen

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Pfingstwochenende kam bei einem Autohaus in der Altendorfer Straße zu einem Motorraddiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über das Gelände einer benachbarten Kfz Werkstatt nach Zerschneiden eines Maschendrahtzauns Zutritt zum Gelände des Autohauses. Dort gelangten sie dann auf noch nicht bekannte Weise in ein Nebengebäude und entwendeten ein Motorrad der Marke BMW R 18. Ob das Motorrad auf einem Anhänger abtransportiert oder durch einen Täter gefahren wurde, ist nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf rund 27.000 Euro. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Samstag, 04.06.2022, 14.00 bis Dienstag, 07.06.2022, 07.30 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell