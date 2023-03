Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruch in Werkstätten der BBS; Soltau: Diebe öffnen Kellerabteile; Bad Fallingbostel

A7: Frau mit 2,10 Promille auf Autobahn unterwegs

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.03.2023 Nr. 1

28.02 / Einbruch in Werkstätten der BBS

Soltau: In der Zeit zwischen Montag, 12.50 Uhr und Dienstag, 06.50 Uhr schlugen Unbekannte ein Fenster der Werkstätten der Berufsbildenden Schulen an der Winsener Straße ein, hebelten im Gebäudeinneren mehrere Türen sowie Fenster auf und entwendeten diverse Maschinen, Kabel und Messing. Der Gesamtschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

28.02 / Diebe öffnen Kellerabteile

Soltau: Unbekannte drangen in dem Zeitraum Montag, 17.30 Uhr bis Dienstag, 17.00 Uhr in den Keller eines Gebäudekomplexes an der Tetendorfer Straße ein und öffneten gewaltsam die Vorhängeschlösser von neun Kellerabteilen. Aus einem Abteil wurden Lebensmittel sowie ein Reisekoffer mit Bekleidung entwendet. Weiteres Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Hinweise zum Geschehen bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

28.02 / Frau mit 2,10 Promille auf Autobahn unterwegs

Bad Fallingbostel / A7: Nach einem Zeugenhinweis am Montag, um 14.05 Uhr auf einen Pkw, der in Schlangenlinien auf der Autobahn fahre und mehrmals leicht auf den Grünstreifen der linken Spur geraten sei, stellten Polizeibeamte das Fahrzeug, das mittlerweile abgefahren war, an der Anschlussstelle Bad Fallingbostel, an der dortigen Ampel, fest. Die 35jährige Fahrerin gab an, dass ihr Pkw nicht mehr anspringen würde. Die Polizisten stellten fest, dass die Frau mit ihrem linken Fuß auf der Bremse stand, die Kupplung also nicht durchgetreten hatte. Außerdem nahmen sie Atemalkoholgeruch wahr. Die Fahrerin gab an, keinen Alkohol getrunken zu haben und führte einen Test durch. Das Ergebnis lautete 2.10 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

