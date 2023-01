Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verletzter Fußgänger nach Zusammenstoß

Warendorf (ots)

Ein 45-jähriger Fußgänger ist am Donnerstag (19.01.2023, 10.05 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Ahlen verletzt worden.

Eine 54-jährige Ahlenerin fuhr in ihrem Pkw auf der Weststraße. Als sie verkehrsbedingt anhielt, tauchte neben ihr der Fußgänger auf und hantierte an seinem Auto. Als die Frau wieder losfuhr, stieß sie mit dem Fußgänger und seinem Auto zusammen. Der 45-Jährige wurde zwischen den Autos eingeklemmt. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell