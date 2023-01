POL-WAF: Telgte. Auffahrunfall aufgrund von Straßenglätte

Warendorf (ots) - Ein Lkw hat am Mittwochmorgen (18.01.2023, 05.30 Uhr) für Verkehrsbehinderungen in Warendorf gesorgt. Der 52-jährige Fahrer aus Rheine fuhr auf der Milter Straße Richtung Andreasstraße. Aus noch unklarer Ursache kam er nach rechts und stieß hier mit einem geparkten Pkw zusammen. Der Fahrer lenkte noch gegen, geriet so auf die Gegenfahrbahn und blieb hier stehen. Der Mann aus Rheine wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus ...

mehr