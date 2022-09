Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.09.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Sachbeschädigung an Schule - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Täter, oder eine bisher unbekannte Täterin besprühte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Wand und den Boden einer Garage eines Schulzentrums in Künzelsau. Der oder die Täter beschmierte die Gebäudeteile in der Jahnstraße mit Symbolen in weißer Farbe. Auf dem Boden wurde zusätzlich eine nicht weiter definierbare rote Flüssigkeit verteilt. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Künzelsau, unter der Telefonnummer 07940 9400, in Verbindung zu setzen.

Ingelfingen: Unfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Zwei Leichtverletzte und 23.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalls am Dienstag, gegen 14.20 Uhr, auf der Künzelsauer Straße in Ingelfingen. Ein 30-jähriger befuhr mit seinem VW UP die Landesstraße 1045 von Criesbach kommend in Richtung Künzelsau. An der Einmündung zur Goethestraße wollte der Mann nach links abbiegen und musste hierfür, aufgrund von Gegenverkehr, bis zum Stillstand abbremsen. Diesen Umstand übersah vermutlich ein dahinter fahrender 51-Jähriger aus Unachtsamkeit und fuhr mit seinem LKW auf den VW UP auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW um 180 Grad gedreht und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes eines 55-Jährigen. Bei dem Unfall wurden die Fahrer des VW Up und der Fahrer des Mercedes leicht verletzt. Die Fahrzeuge der beiden Verletzten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

