Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.09.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Auffahrunfall mit einem Verletzten

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmittag in der Babstadter Straße in Bad Rappenau. Ein 54-jähriger VW-Fahrer musste beim Verlassen eines Kreisverkehrs anhalten um einen Fußgänger über den Zebrastreifen gehen zu lassen. Dies bemerkte ein hinter dem VW fahrender 55-Jähriger vermutlich zu spät und fuhr mit seinem BMW auf das haltende Fahrzeug auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der 54-Jährige leicht verletzt.

Heilbronn: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Beim Aussteigen aus einem BMW übersah am Dienstagmorgen eine 23-Jährige vermutlich einen auf dem Radweg in der Karlstraße in Heilbronn anfahrenden 26-Jährigen und öffnete die Beifahrertüre. Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der geöffneten Fahrzeugtüre. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt.

Heilbronn: Unfall verursacht und weggefahren - wer hat was gesehen?

Ein bisher unbekannter Autofahrer, oder eine bisher unbekannte Autofahrerin beschädigte am Dienstagmorgen einen VW in der Kreuzenstraße und setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das beschädigte Fahrzeug wurde von seinem Besitzer in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 10.40 Uhr am Straßenrand abgestellt. Bei dem Unfall entstand an dem Touran eines 45-Jährigen ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 74790, in Verbindung zu setzen.

Flein: Mit Alkohol im Blut Unfall verursacht

Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstagabend in der Ilsfelder Straße in Flein ein Verkehrsschild und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch die Angaben eines aufmerksamen Zeugen, konnte die Polizei den 42-jährigen Verursacher ausfindig machen und diesen kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von mehr als 3,5 Promille. Der Opel-Fahrer musste die Beamten daher in ein Krankenhaus begleiten wo er eine Blutprobe abgeben musste. Auch der Führerschein des Unfallverursachers wurde durch die Polizei einbehalten.

Löwenstein: 25 Liter Altöl im Wald entsorgt - Zeugen gesucht

25 Liter Altöl entsorgte eine unbekannte Person in den vergangenen Tagen im Wald bei Löwenstein. In der letzten Woche lagerte der oder die Unbekannte das Altöl in unmittelbarer Nähe der Windräder in der Enzwiese ab. Dabei gerieten etwa zwei Liter des Öls ins Erdreich, da ein Behälter undicht war. Die Polizei Heilbronn, Fachbereich Gewerbe/ Umwelt hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die Verursacher geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen. (siehe Bild)

