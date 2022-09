Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.09.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: 11.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Auf 11.000 Euro beläuft sich der Sachschaden eines Unfalls in Mosbach in der Nacht auf Dienstag. An der Einmündung der Zwingenburgstraße in die Bundesstraße 27 / Neckarelzer Straße kollidierten gegen 0.30 Uhr eine 19-Jährige mit ihrem Mercedes und eine 23-jährige BMW-Fahrerin mit ihrem Wagen. Die Mercedes-Fahrerin übersah wohl die bevorrechtigte BMW-Fahrerin und stieß mit ihr im Einmündungsbereich zusammen. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Mosbach: Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 21-Jähriger am Montagmittag bei einem Unfall in Mosbach. Gegen 13 Uhr bog der Fahrer eines Mazda von der Neckarelzer Straße nach rechts auf den Parkplatz eines Supermarktes ab. Dabei übersah der 47-Jährige wohl den Pedelec-Fahrer der auf dem Fahrradstreifen der Neckarelzer Straße in gleicher Richtung fuhr. Der 21-Jährige kollidierte mit seinem Zweirad mit dem Mazda und stürzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Walldürn: Müll auf Feldweg entsorgt - Zeugen gesucht

Wer hat sechs Müllsäcke auf einem Feldweg zwischen Gottersdorf und Reinhardsachsen entsorgt? Diese Frage stellt sich dem Polizeirevier Buchen seit dem vergangenen Freitag. Eine unbekannte Person stellte den Müll einfach auf der Einmündung eines Feldwegs in die Kreisstraße 3914 zwischen Gerolzahn und Reinhardsachsen ab, anstatt diesen sachgemäß zu entsorgen. Zeugen, die beobachten konnten, wie der Müll abgelagert wurde oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Walldürn: Fahrraddiebe in Walldürn - Wer hat etwas gesehen?

Ein Fahrrad entwendete eine unbekannte Person am Donnerstag in Walldürn. Aus einer Tiefgarage in der Unteren Vorstadtstraße stahl der oder die Unbekannte zwischen 10.30 Uhr und 18.30 Uhr ein Mountainbike der Marke Bulls, Typ Zarena 2 in der Farbe silber/türkis. Zeugen die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrrads geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn, Telefonnummer 06282 926660, zu melden.

