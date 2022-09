Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.09.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Altkleidercontainer aufgebrochen - Wer hat was gesehen?

Ein bisher unbekannter Täter oder eine bisher unbekannte Täterin brach in der Zeit von Samstag, 24. September, bis Montag, 26. September, einen Altkleidercontainer in der Igersheimer Straße in Bad Mergentheim auf und entwendete die darin befindliche Kleidung. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Angaben zum Verbleib der Kleidung machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, in Verbindung zu setzen.

