Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.09.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Unfallflucht - Wer hat was gesehen?

Eine unbekannte Person beschädigte am Dienstag einen geparkten VW Up in Wertheim. Zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr war der VW auf einem Schotterparkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt. In dem genannten Zeitraum streifte eine unbekannte Person den Up und verursachte einen Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der oder die Unbekannte einfach davon. Zeugen die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

Wertheim: Eine Schwer- und ein Leichtverletzter und 100.000 Euro Schaden bei Unfall

Leicht verletzt wurde ein 20-jähriger Porschefahrer bei einem Unfall am Dienstagvormittag in Wertheim. Seine 26-Jährige Unfallgegnerin wurde schwer verletzt. Der junge Mann war mit seinem Sportwagen gegen 11.20 Uhr auf der Rechten Taubertalstraße in Richtung Packhofstraße unterwegs. An der Einmündung der Packhofstraße bog der Porschefahrer nach links in Richtung Besteinheid ab und kollidierte mit dem bevorrechtigten Seat Ibiza der 26-Jährigen. Die Frau war mit ihrem Kleinwagen in Richtung Hofgarten unterwegs und konnte eine Kollision wohl trotz Bremsung nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der Porsche gegen ein Geländer der Odenwaldbrücke geschleudert. Die 26-Jährige und der 20-Jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

A81/ Rosenberg: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen - 42.000 Euro Schaden

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Mercedes eines 53-Jährigen am Dienstagnachmittag auf der A81 bei Rosenberg ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanke. Der Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Fahrzeug unterwegs in Richtung Würzburg, als er bei Starkregen zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Boxberg, wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mercedes kam rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Grünstreifen und kollidierte mit der Schutzplanke. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 42.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 53-Jährige blieb unverletzt.

