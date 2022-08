Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal/Erbach: Polizei kontrolliert Verkehr und Gaststätten

Mossautal (ots)

Am vergangenen Freitag (19.08.) kontrollierten Beamte der Polizeistation Erbach, unterstützt von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, in der Zeit von 16.45 bis 19.00 Uhr, im Gemeindebereich von Mossautal insgesamt 42 Autofahrer und 7 Biker. Lediglich zwei Wagenlenker hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt und mussten Verwarngelder entrichten. An den kontrollierten Maschinen wurden erfreulicherweise keinerlei Beanstandungen festgestellt.

Am gleichen Abend überprüften die Ordnungshüter unter Beteiligung von Mitarbeitern der Stadtverwaltung Erbach und der Bauaufsicht des Landratsamtes zwei Gaststätten in Erbach. Hierbei wurde in einem Lokal eine Person angetroffen, die von der Staatsanwaltschaft wegen eines Strafverfahrens zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Weiterhin wurde festgestellt, dass ein dortiger Umbau nicht den Vorgaben des Denkmalschutzes entsprach. Von den Mitarbeitern der Stadt wurden in dem Lokal außerdem zwei nicht genehmigte Spielautomaten beschlagnahmt. Die Verantwortlichen erwarten nun entsprechende Verfahren.

Auch in der zweiten Lokalität trafen die Gesetzeshüter einen durch die Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschriebenen Mann an. Zudem war ein aufgestellter Spielautomat nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ist nun die Folge. Weiterhin wurde von den Kontrolleuren bei der Begehung der Gaststätte bemerkt, dass im Gebäude Wohnungen eingerichtet waren, die in dieser Form nicht zulässig sind. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

