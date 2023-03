Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Schneverdingen Einbruch Wochenendhaus 2. Gilmerdingen BTM-Fahrt 3. Munster Kontrolle von Elektrokleinstfahrzeugen

Heidekreis (ots)

1. Schneverdingen; Einbruch Wochenendhaus:

Am Samstag wurde ein Einbruch in ein sogenanntes Nurdach-Wochenendhaus in Schneverdingen in der Stutenstraat gemeldet. Unbekannte Täter begaben sich in das Haus, nachdem sie eine Scheibe zerstörten. Ein auf dem Grundstück befindliches Gartenhaus wurde ebenfalls angegangen. Hinweise zum Tatgeschehen an die Polizei Schneverdingen, Tel.: 05193 982500, erbeten.

2. Neuenkirchen Gilmerdingen; BTM-Fahrt:

Am Sonntag in der Frühe wurde in Neuenkirchen Gilmerdingen ein 20-jähriger Soltauer Pkw-Führer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aus dem Pkw kam den kontrollierenden Beamten bereits intensiver Cannabisgeruch entgegen. Im Fahrzeug wurde ein sogenannter Grinder vorgefunden. Nach entsprechenden Körpertestverfahren und einem Urintest, welchen der Fahrer zu manipulieren versuchte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt; ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

3. Munster; Kontrolle von Elektrokleinstfahrzeugen:

Am Samstag stellte die Polizei Munster in vier Fällen Verstöße an Elektrorollern, sog. E-Scootern, fest. Hintergrund der Kontrollen ist der Beginn eines neuen Versicherungsjahres seit dem 01.03.2023, welches an den Fahrzeugen durch eine schwarze Versicherungsplakette nachgewiesen wird. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein. Ein 14-jähriger Munsteraner benutzte zudem noch sein Mobiltelefon während der Fahrt. Den kontrollierten Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell