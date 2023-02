Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickdieb will Wasser kontrollieren

Kaiserslautern (ots)

Unter einem Vorwand hat sich ein Trickdieb am Mittwoch Zugang zu einer Privatwohnung im Stadtgebiet verschafft. In der Mittagszeit klingelte der Unbekannte an der Haustür eines älteren Mannes und gab vor, die Wasserqualität in der Wohnung prüfen zu müssen, da eine Verschmutzung gemeldet worden sei.

Der 73-jährige Bewohner glaubte die Geschichte und ließ den Unbekannten herein. Nachdem der Mann die Wasserläufe in der Küche "kontrolliert" hatte, forderte er den Senior auf, auch das Wasser in der Dusche zu überprüfen. Anschließend erklärte der Unbekannte, dass keine Verunreinigung des Wassers vorliege, dann verließ er die Wohnung.

Erst als der Fremde schon wieder gegangen war, fiel dem Hausbewohner auf, dass in einem anderen Raum ein Schrank durchwühlt wurde und Bargeld verschwunden ist. Vermutlich hatte der Unbekannte die Gelegenheit genutzt, während sich der 73-Jährige im Badezimmer aufhielt.

Der mutmaßliche Trickdieb wird folgendermaßen beschrieben: etwa 50 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, kräftige Statur, europäisches Aussehen, sprach Deutsch mit pfälzischem Dialekt und war bekleidet mit einer braunen Winterjacke. Zeugen, die ebenfalls "Besuch" von dem Unbekannten hatten, oder denen der Mann aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

