Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Am frühen Morgen des 13. Oktober nahmen Bundespolizisten einen ivorischen Staatsangehörigen im ICE 827 von Köln nach Frankfurt am Main fest. Die Polizeibeamten befanden sich gerade auf dem Weg zum Dienst, als der Zugbegleiter sie um Unterstützung bat, denn der 19-Jährige war ohne Fahrschein unterwegs. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten einen offenen Haftbefehl fest: Der Mann war im Juni wegen wiederholter Leistungserschleichung vom Amtsgericht Nürnberg zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen á 15 Euro verurteilt worden und anschließend untergetaucht. Die zuständige Staatsanwaltschaft ließ deshalb seit August mit Haftbefehl nach ihm suchen. Da der Gesuchte den offenen Geldbetrag nicht aufbringen konnte, lieferten Bundespolizisten ihn in die Justizvollzugsanstalt Darmstadt ein, wo er nun eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen wird.

Einen 53-jährigen Deutschen verhafteten Bundespolizisten bereits am 12. Oktober bei der Einreisekontrolle aus Teheran / Iran. Das Amtsgericht Wiesbaden hatte den Mann im Juli 2020 wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen á 40 Euro verurteilt. Seit August wurde auch er mit Haftbefehl gesucht. Da er nur 3.600 Euro mit sich führte und seine telefonisch benachrichtige Schwester mit der fehlenden Summe nicht zeitnah aushelfen konnte, muss der Mann nun eine viermonatige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Auch er wurde an die Justizbehörden überstellt.

Ein 36-jähriger Türke hingegen konnte einen Aufenthalt hinter Gittern verhindern. Die zuständige Staatsanwaltschaft suchte ebenfalls mit Haftbefehl nach dem Mann, der im Dezember 2021 wegen Betruges vom Amtsgericht Frankfurt am Main zu 25 Tagessätzen á 40 Euro verurteilt worden war. Als die Bundespolizei ihn deswegen am 12. Oktober bei der Ausreisekontrolle nach Istanbul / Türkei festnahm, zahlt er die offene Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro und durfte daraufhin seine Reise fortsetzen.

