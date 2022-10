Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizisten mit abgebrochenem Flaschenhals bedroht - polizeibekannte Frau sitzt erneut in Haft

Frankfurt/Main (ots)

Eine 56-jährige Deutsche bedrohte am Wochenende eine Streife der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt mit dem abgebrochenen Flaschenhals einer zerborstenen Weinflasche. Die polizeibekannte Frau sitzt deshalb nun in Untersuchungshaft. Sie befand sich erst seit dem 4. Oktober wieder auf freiem Fuß, nachdem sie eine viermonatige Freiheitsstrafe wegen Hausfriedensbruchs abgesessen hatte.

Eine Reinigungskraft hatte die Bundespolizei am 8. Oktober über eine weibliche Person informiert, die sich schon seit mehreren Stunden in einer Behindertentoilette eingeschlossen habe. Nachdem die Beamten die Frau überprüft und sie zum Verlassen des Flughafens aufgefordert hatten, warf diese eine fast volle Weinflasche nach den Beamten und drohte ihnen anschließend mit dem abgebrochenen Flaschenhals. Ein Beamter stoppte die Frau zunächst mit einem Handballenstoß gegen den Oberkörper, woraufhin sie den Flaschenhals fallen ließ um gleich darauf mit einem gefüllten Kaffeebecher nach den Polizisten zu werfen. Nachdem diese die Angreiferin überwältigt und ihr Handschellen angelegt hatten, klagte sie über Nasenbluten. Die Behandlung durch einen hinzugezogenen Arzt lehnte die Frau allerdings ab. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen die Beschuldigte. Der zuständige Haftrichter ordnete am 9. Oktober Untersuchungshaft gegen die 56-Jährige an.

In einem weiteren Fall ermittelt die zuständige Landespolizeidienststelle ebenfalls wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen eine 30-jährige Deutsche. Sie hatte am frühen Morgen des 10. Oktober versucht, die Bordkarenkontrolle unberechtigt zu passieren. Gegen die alarmierten Bundespolizisten leistete sie Widerstand und verletzte zwei Beamte durch Bisse, sodass diese anschließend ärztlich behandelt werden mussten. Die polizeibekannte Frau wurde an die Landespolizei übergeben und befindet sich zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuß.

