Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannter will Pakte abfangen

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag in der Kaiserstraße versucht, einen Paketzusteller zu täuschen. Der unbekannte Mann wartete vor einem Anwesen auf den Zusteller und wollte ihm vier Pakete abnehmen, die angeblich für ihn seien. Der Paketzusteller verlangte einen Ausweis von dem Mann. Anstatt ihm diesen zu zeigen, schnappte sich der Mann eins der Päckchen und flüchtete. Er verschwand zwischen den Häusern Nummer 80 und 82.

Der Mann wird als circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, zwischen 20 und 25 Jahre alt beschrieben. Er hatte Rastalocken und trug einen rosafarbenen Pullover. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Da der Mann nicht an der Adresse, an die die Päckchen gehen sollten, bekannt war und auch der Name auf den Päckchen mit keinem Anwohner übereinstimmt, geht die Polizei von einem sogenannten "Paket-Catching" aus. Hierbei bestellen Unbekannte Waren bei einem Onlineversand an eine fremde Adresse. Dort passen sie den Zusteller ab und nehmen die Waren an sich. Die Täter missbrauchen hierzu die Personalien und Wohnanschriften anderer Menschen. |elz

