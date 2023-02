Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brände in der Innenstadt: Unbekannter zündet Abfalleimer und Unrat an

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Dienstag hat ein Unbekannter in der Innenstadt an mehreren Stellen Feuer gelegt. Der Verdächtige wurde dabei von Überwachungskameras aufgezeichnet. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung.

Zwischen 3:30 Uhr und 4 Uhr stellte eine Polizeistreife in der Humboldtstraße, Annastraße und Marienstraße jeweils einen brennenden Abfalleimer beziehungsweise brennenden Unrat fest. In der Humboldtstraße wurden durch die Flammen eine Hausfassade und ein Fenster eines Wohn- und Geschäftshauses beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Brände. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen mindestens hohen vierstelligen Betrag. Personen wurden nicht verletzt.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hat ein bislang unbekannter Mann die Brände vorsätzlich gelegt. Der Verdächtige trug eine Winterjacke und eine Kapuze. An seiner Hose könnten sich reflektierende Streifen befinden. Die Schuhe des Unbekannten waren hell besohlt. Der Mann wurde von privaten Videokameras gefilmt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wem ist am frühen Dienstagmorgen in der Innenstadt ein Mann aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

