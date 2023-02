Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 30-Jähriger greift Polizisten an

Kaiserslautern (ots)

Ein 30-Jähriger hat in der Nacht zum Mittwoch zwei Polizeibeamte verletzt. Der alkoholisierte Mann war in der Glockenstraße wegen eines Streits aufgefallen. Als Einsatzkräfte der Polizei vor Ort eintrafen, verhielt sich der 30-Jährige gegenüber den Beamten aggressiv und beleidigend. Einem Platzverweis leistete der Verantwortliche keine Folge, weshalb ihn die Polizisten in Gewahrsam nahmen. Hiergegen setzte sich der Mann zur Wehr. Er verletzte einen Beamten leicht. Während der Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 30-Jährige hinterm Rücken, im Hosenbund, ein Brotmesser griffbereit stecken hatte. Das Messer setzte er gegen die Polizisten nicht ein. Die Klinge wurde vorsorglich sichergestellt. Beim Verbringen in den Polizeigewahrsam griff der Mann einen Beamten erneut an. Er bespuckte den Polizisten. Einen Atemalkoholtest wollte der 30-Jährige nicht durchführen, weshalb ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell