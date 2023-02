Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handy aus der Hand gerissen

Kaiserslautern (ots)

Wer hat die Diebe gesehen? Zwei junge Männer haben am Montagvormittag einem 37-Jährigen in der Mainzer Straße das Handy entrissen und sich mit dem Gerät auf und davon gemacht. Der Mann schob einen Elektroroller als gegen 9:30 Uhr sein Telefon klingelte. Er nahm das Smartphone in die Hand, um zu schauen, wer anruft. In diesem Moment entriss ihm ein Unbekannter das Handy. Mit einem mutmaßlichen Komplizen rannte der Täter davon. Der 37-Jährige nahm die Verfolgung auf, konnte die Männer aber nicht mehr einholen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem ist das Duo aufgefallen? Die Männer haben dunkle Hautfarbe, sind etwa 25 bis 30 Jahre alt und jeweils etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Einer der Männer hat lockige, kurze Haare. Er war unter anderem mit einer dunkelbraunen, kurzen Hose und einer längeren, gefütterten Winterjacke bekleidet. Die Jacke hat eine Kapuze. Der mutmaßliche Komplize hatte seine lockigen, kurzen Haare mit einer schwarzen Baseballkappe bedeckt. Er trug unter anderem blaue Jeans und eine dunkelorangefarbene, längere Jacke. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

