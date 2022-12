POL-WOB: 31-Jähriger betrunken als Geisterfahrer unterwegs - Volvo kracht gegen Baum und Begrenzungszaun

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Laagberg, Mecklenburger Straße 18.12.2022, 17.50 Uhr Am Sonntagnachmittag geriet aus bisher unbekannter Ursache eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Mecklenburger Straße in Wolfsburg in Brand. Das Feuer griff auf benachbarte Gartenhütten über. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden. Am späten Sonntagnachmittag entdeckte eine Zeugin aus einer ...

mehr