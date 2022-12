Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gartenlaube gerät in Brand - Hoher Sachschaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Mecklenburger Straße 18.12.2022, 17.50 Uhr

Am Sonntagnachmittag geriet aus bisher unbekannter Ursache eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Mecklenburger Straße in Wolfsburg in Brand. Das Feuer griff auf benachbarte Gartenhütten über. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Am späten Sonntagnachmittag entdeckte eine Zeugin aus einer anderen Parzelle den Brand auf dem Nachbargrundstück und verständigte umgehend die Feuerwehr. Trotz der sofort eingeleiteten Löscharbeiten konnte ein Übergreifend es Feuers auf zwei benachbarte Gartenlauben nicht verhindert werden. Eine Gartenlaube wurde bei dem Brand vollständig zerstört, die beiden anderen z. T. erheblich beschädigt.

Die Ursache des Brandes ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell