POL-WOB: Wohnungseinbruchdiebstahl

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, An der Vorburg 14.12.2022, 19.30 Uhr Weil sie Gewalt gegen andere Menschen angewandt haben, um sich den Besitz der entwendeten Gegenstände zu bewahren, haben ein 14 Jahre alter und ein 15 Jahre alter Jugendlicher am Mittwochabend in einem Einkaufszentrum in der Straße An der Vorburg einen räuberischen Diebstahl begangen. Die beiden Jugendlichen wurden gegen 19.30 Uhr dabei beobachtet, wie ...

