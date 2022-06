Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (14.06.2022) in eine Gaststätte am Königsplatz eingebrochen.

Die Täter hebelten mutmaßlich zwischen 23.00 Uhr am Montag und 10.15 Uhr am Dienstag ein Fenster zum Restaurant auf und stiegen in das Gebäude ein. Dort öffneten sie gewaltsam einen Zigarettenautomaten und stahlen daraus mehrere Zigarettenschachteln in noch unbekannter Menge. In diesem Zusammenhang ist gegen 04.50 Uhr ein etwa 25 Jahre alter Mann vor dem Gebäude gesehen worden, der dunkles mittellanges Haar hatte und eine dunkelblaue Jacke mit hellblauen Ärmeln trug. Ob dieser mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

