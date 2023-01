Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Fahrgast nach Vollbremsung im Linienbus verletzt - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Bei der Vollbremsung eines Linienbusses stürzte gestern eine 79-jährige Insassin und verletzte sich. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum flüchtigen Unfallbeteiligten. Der Fahrer des Busses leitete gestern gegen 15:50 Uhr eine Gefahrenbremsung in der Paulsstadt ein, um einen Unfall mit einem in gleicher Richtung fahrenden PKW zu verhindern. Ein Zusammenstoß auf dem Obotritenring Höhe Sandstraße konnte verhindert werden. Die verletzte Insassin des Busses musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Weitere unverletzte Insassen konnten zwischenzeitlich mit einem weiteren Bus ihre Fahrt fortsetzen. Die Schweriner Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und bittet um Hinweise zum unfallbeteiligten flüchtigen Fahrzeug, zum Fahrer und zum Ablauf des Geschehens. Zeugen können sich telefonisch unter 0385/5180-2224, über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de und persönlich in jeder Polizeidienststelle melden.

Bei den bisher bekannten Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

