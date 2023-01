Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei Schwerin sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen

Schwerin (ots)

Die Schweriner Polizei sucht Zeugen nach dem Bekanntwerden zweier Einbrüche im Stadtgebiet.

Der erste Fall ereignete sich im Zeitraum vom 14. - 16.1. in Schwerin-Lankow: Hier brachen unbekannte Tatverdächtige am Walnussweg in ein Gebäude auf einem Baustellengelände ein. Die Unbekannten entwendeten laut ersten Erkenntnissen diverse Werkzeuge und Metallteile im geschätzten Gesamtwert von ca. 5.000 Euro.

Der zweite Fall ereignete sich in der Nacht vom 15. zum 16.1. auf dem Großen Dreesch: Unbekannte Tatverdächtige schlugen die Scheibe eines Sonnenstudios am Grünen Tal ein und drangen in das Geschäft ein. Angaben zum Stehlgut liegen noch nicht abschließend vor; die Sachschadenshöhe wird mit ca. 1.000 Euro beziffert.

In beiden Fällen wurden Strafanzeigen aufgenommen und durch das Kriminalkommissariat Schwerin Spuren gesichert.

Die Polizei sucht in Zusammenhang mit den Ermittlungen nun nach Zeugen:

Wer hat an den angegriffenen Objekten oder deren Umgebung in den besagten Tatzeiträumen ungewöhnliche Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de auf.

